Росіяни вдарили по виробничому комплексу PepsiCo

Російські військові атакували виробничий комплекс американської компанії PepsiCo у Миколаївській області. Внаслідок атаки виробництво було пошкоджене, однак серед працівників постраждалих немає. Про це йдеться у повідомленні компанії, опублікованому у неділю, 30 серпня.

Атака сталася у суботу, 29 серпня. За даними PepsiCo, наразі компанія оцінює масштаб наслідків пошкодження виробництва та працює над відновленням постачання продукції.

«29 серпня було пошкоджено виробництво PepsiCo у Миколаївській області. Безпека наших співробітників – наш головний пріоритет, і ми підтверджуємо, що постраждалих немає. Наразі компанія оцінює повний масштаб наслідків та вживає заходів для відновлення постачання продукції нашим клієнтам та споживачам в Україні», – йдеться у повідомленні PepsiCo.

PepsiCo, Inc. – американська транснаціональна компанія у сфері виробництва харчових продуктів та напоїв, яка утворилася внаслідок злиття Pepsi-Cola та Frito-Lay у 1965 році. Компанія працює в Україні понад 30 років. Її підприємства в Україні виробляють напої, соки та снеки. Серед брендів PepsiCo на українському ринку – «Сандора», «Садочок», Pepsi, 7UP, Mirinda та Lipton Ice Tea.

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Основною операційною компанією PepsiCo в Україні є ТОВ «Сандора». У 2025 році її виторг становив близько 13,3 млрд грн, що на 8,7% більше, ніж роком раніше. Чистий прибуток компанії становив 845 млн грн, а штат налічував 2399 працівників.

Це не перший удар росіян по іноземному бізнесу в Україні. 23 серпня, російська армія атакувала підприємство американської компанії Mondelēz International на Сумщині. Це одна з найбільших у світі компаній-виробників снеків, кондитерських виробів та харчових продуктів, відома такими продуктами, як Milka, Toblerone, Picnic, «Корона», Oreo, TUC, Belvita, 7Days, «Ведмедик Барні», Milka Choco bakery, чипсами «Люкс», жувальною гумкою Dirol та льодяниками Halls. Тоді кілька працівників зазнали поранень, виробництво зазнало ушкоджень.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 26 серпня сенатор-демократ США Річард Блюменталь заявив, що Росія цілеспрямовано й навмисно атакує американські підприємства в Україні. За його словами, половина американських підприємств зазнала значних ударів російськими ракетами або безпілотниками.

«Американці повинні бути обурені тим, що Володимир Путін цілеспрямовано і навмисно атакує американський бізнес. Не варто помилятися: це не ракети чи дрони, які випадково зійшли з курсу. Ці атаки є навмисними й повторюються. Вони завдали збитків на мільйони доларів і є грубим порушенням міжнародного права, не кажучи вже про елементарні моральні норми. Я сподіваюся, що американський бізнес рішучіше звертатиметься до президента й Конгресу із закликом продемонструвати силу Сполучених Штатів, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край цій війні», – повідомив Річард Блюменталь.