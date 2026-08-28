Попри атаки українці без продуктів харчування не залишаться

Росія знищила близько 90% складів торговельних мереж. Однак українці без продуктів харчування не залишаться. Про це сказав міністр аграрної політики України Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами, пише Укрінформ.

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«На сьогодні знищено, умовно кажучи, 90% логістики продуктів харчування торговельними мережами, але разом з тим, це не означає, що українці залишаться без продуктів харчування. Буде змінна логістика, як кажуть, з коліс, інші варіанти оперативного постачання. Тобто загрози голоду та системного фізичного дефіциту продуктів харчування не буде», – запевнив Висоцький.

Він заявив, що альтернатив прямому постачанню немає, адже Росія атакує логістичні склади виробників та торговельних мереж. Водночас міністр зауважив, що пряме постачання набагато дорожче, складніше й довше.

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«Асортимент – так, може дещо постраждати, ми про це раніше попереджали. Але загрози для фізичної наявності, принаймні базових продуктів у найближчих доступних до споживача магазинах, відсутні», – підкреслив міністр.

Загалом, за останній місяць ворог уже атакував балістикою й дронами склади та розподільчі центри продуктових мереж «Фора», Varus, «Сільпо», NOVUS.