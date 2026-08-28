Точні втрати внаслідок атаки на склад підраховують

Під час російської атаки на Київ 28 серпня безпілотник влучив у склад, де зберігалися книжки книгарень Readeat та Book.ua, а також низки українських видавництв. Внаслідок атаки частина накладів згоріла, повідомили у пресслужбах книгарень та видавництв.

За даними засновника Readeat Дмитра Феліксова, у склад з книжками влетів російський ударний дрон типу Shahed. Він попередив, що через атаку замовлення відправляти не будуть.

Доповнено 12:26. У коментарі «Суспільне Культура» Феліксов розповів, що росіяни знищили понад 60 тис. примірників, а орієнтовні втрати бізнесу перевищують 23 млн грн.

Про те, що їхні книги знищила російська атака, також написали у пресслужбах видавництва «Основи» та «Уроборос». За даними компаній, на атакованому складі зберігалася частина їхніх накладів.

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Також про атаку на склад написала генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова. Вона повідомила, що точний масштаб втрат ще підраховують.

«Звісно, ми займалися релокацією і тим, щоб наші книжки були не в одному місці, тому частину книжок все ж встигли перевезти у Львів і довантажити наші книгарні.

Але в Києві було багато книжкових новинок і книжок українських авторів, адже ми готувалися до фестивалю “Книжкова країна”. Тепер наша участь теж під питанням», – розповіла Орлова.

Зазначимо, 27 серпня видавництва «КСД» та «КнигоЛенд» відмовилися від участі у «Книжковій країні» через безпекову ситуацію в Києві. Окрім торгових яток, видавництва не проводитимуть запланованих заходів з авторами та читачами.

Доповнено 13:38. Директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» Іван Малкович повідомив, що російська атака знищила склад, звідки розсилали книжки видавництва. За його словами, раніше російські атаки вже неодноразово знищували книги видавництва, а також пошкоджувала його головний склад.

«Але цієї ночі знищено склад, звідки безпосередньо розсилали наші видання, тому найближчим часом в “А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ” будуть затримки з відправленням замовлень. Згоріло багато наших розкішних книжок на велику суму (фото – апокаліптичні, тому давати не буду)», – повідомив Малкович.

Нагадаємо, 23 серпня видавці закликали президента скликати РНБО через загрозу для книжкової галузі. Зокрема, протягом літа 2026 року росіяни знищили друкарню «Конві», склад у Харкові, де зберігалася продукція видавництва «Ранок» і мережі «КнигоЛенд та низку складів із книгами низки видавництв.

За оцінками галузі, лише за літо ворог знищив близько 13 млн книжок – майже третину всього річного накладу книжок і брошур в Україні, який у 2025 році становив 33,21 мільйона примірників. Прямі збитки вже оцінюють щонайменше у 1,19 млрд гривень. За прогнозами асоціація видавців, у 2026 році загальний наклад українських книжок може скоротитися на 15%, а продажі у примірниках – на 25%.