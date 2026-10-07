Артист відомий численними скандалами довкола української мови

Фелікс Редька повідомив про скасування концертів у Хмельницькому та Івано-Франківську. Перед цим виступ українського стендап-коміка з неоднозначною репутацією скасували у Львові.

Йдеться про тур «Одіссея Фелікса Редьки», анонсований артистом в різних областях України, а також за кордоном, зокрема у Варшаві, Лондоні, Амстердамі, Відні, Празі, Берліні та Ванкувері.

Однією з зупинок коміка мав стати Львів, проте Центр Довженка, де був запланований концерт 29 жовтня, повідомив про скасування події. У середу, 7 жовтня, Фелікс Редька розповів, що йому також відмовили у виступі в Хмельницькому та Івано-Франківську.

«У Хмельницькому відмовлено в концерті за 13 днів, бо “полетіла апаратура”. До Львова і Хмельницького додається відміна в Івано-Франківську», – написав виконавець у тредсі.

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Частину квитків на 80-хвилинні концерти коміка у Театрі ляльок Хмельницького та на «Промприладі» в Івано-Франківську, які мали відбутися 20 і 27 жовтня, вже розкупили. Організатори попереджали відвідувачів, що на стендапі передбачена нецензурна лексика, а на кожному концерті збиратимуть донати на армію.

Нагадаємо, комік із Сум Фелікс Редька здобув популярність завдяки створенню сатиричного образа вигаданого кандидата в мери Анатолія Почечуна, через якого висміює місцеву політику, чиновників і суспільні проблеми.

Артист відомий численними скандалами довкола української мови. У жовтні 2022 року Редька виступив у Львові, де жартома назвав кількість російських бомб, які мають впасти, щоб люди перестали говорити російською.

У липні 2024-го артист підтримав батьків, які спілкуються з дітьми російською мовою, а у червні 2025 року написав у соцмережах, що вислів «Росія знищувала українську мову» є пропагандистським штампом.