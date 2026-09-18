Ліквідація наслідків атаки тривала протягом ночі

Увечері 17 вересня російські окупанти атакували Житомирську область. Під удар потрапив індустріальний парк, там є загиблі та постраждалі, повідомили голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко та пресслужба ДСНС.

Росіяни атакували Коростенський район Житомирщини ввечері 17 вересня. За даними місцевої влади, в індустріальному парку, який потрапив під обстріл, загинула людина і ще дві постраждали.

Втім, вже у пʼятницю, 18 вересня, у пресслужбі ДСНС повідомили, що кількість загиблих та постраждалих зросла. Станом на 08:40 18 вересня відомо про двох загиблих та двох постраждалих.

«Під час повторних сигналів повітряної тривоги рятувальникам довелося відходити у безпечне місце. Сапери ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Вогнеборці ліквідували загоряння», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Станом на ранок 18 вересня рятувальники завершують розбір завалів та оцінку масштабу завданих пошкоджень.

Який саме індустріальний парк постраждав внаслідок атаки, місцева влада не уточнила. Водночас у Коростенському районі Житомирщини розташований Коростенський індустріальний парк площею 42,2 га. У парку працюють підприємства деревообробної промисловості та керамограніту, зокрема «Коростенський завод МДФ». Загальний обсяг інвестицій у цей проєкт склав 40 млн євро.