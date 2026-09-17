Львів спрямує гроші на обладнання для військових частин

Депутати Львівської міської ради погодили додаткове фінансування сектору безпеки й оборони. На потреби військових та інші безпекові заходи з бюджету громади спрямують понад 105 млн грн. Відповідне рішення ухвалили під час сесії міськради у четвер, 17 вересня.

Депутати внесли зміни до переліку оборонних заходів, які фінансують із міського бюджету у 2026 році. Додаткові кошти передбачили, зокрема, на матеріально-технічне забезпечення військових частин, ремонт їхнього обладнання та підтримку Сил спеціальних операцій.

Департамент фінансової політики має врахувати новий розподіл видатків під час підготовки змін до бюджету Львівської громади.

За словами першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка, станом на серпень місто вже профінансувало підтримку сил оборони на 849 млн грн. Це найбільша сума, яку Львів виділяв за перші вісім місяців року.

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Загалом у бюджеті громади на 2026 рік на підтримку військових передбачили 1,1 млрд грн.

Як нагадали у міськраді, нещодавно, 8 вересня, в межах міської ініціативи «Помста Лева» Львівська громада передала шістьом військовим частинам допомогу на 5,8 млн грн. Військові отримали автомобілі, квадрокоптери, наземний роботизований комплекс і генератор.