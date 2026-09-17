Переможці отримають спецдозволи на вивчення та розробку надр протягом 8 років

Державна служба геології та надр України виставила на аукціон сім ділянок із покладами бурштину в Сарненському районі. Торги відбудуться 1 жовтня, а сумарна стартова вартість спецдозволів перевищує 44 млн грн.

Згідно з даними системи Prozorro.Продажі, переможці аукціонів отримають дозволи на геологічне вивчення надр, зокрема дослідно-промислову розробку родовищ із подальшим видобуванням корисних копалин. Термін дії дозволів становитиме вісім років.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Найдорожчим лотом є спецдозвіл на ділянку «Себек». Його стартова ціна становить близько 15,29 млн грн. Ще 11,36 млн грн – початкова ціна спецдозволу на ділянку «П'ята», а 10,17 млн грн – на ділянку «Нівецьк-77».

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім цього, на торги виставили спецдозволи на бурштинові ділянки «Сохи-1» (2,1 млн грн), «Кривицька Перша» (2,7 млн грн), «Озерна 14» (1,6 млн грн) та «Біловіж» (775 тис. грн).

Загальна стартова вартість семи спецдозволів перевищує 44 млн грн. Остаточна ціна лотів залежатиме від кількості учасників і результатів торгів.

Прийом заявок від потенційних учасників триває. Електронні аукціони заплановані на 1 жовтня 2026 року.