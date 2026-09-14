Ділянка розташована між селами Обарів і Великий Олексин

У п’ятницю, 11 вересня, відбувся аукціон з продажу земельної ділянки між селами Обарів і Великий Олексин Рівненського району. Переможцем торгів стало ТОВ «Меблева фабрика “Меблібуд”», яке запропонувало за лот понад 1,5 млн грн.

Онлайн-аукціон провели на майданчику Prozorro.Продажі. Початкова ціна ділянки становила 1,2 млн грн. В описі зазначено, що площа землі становить понад 3 га, а розташована вона на території Городоцької сільської ради.

Ділянка позначена червоним (клікніть на фото для збільшення)

Участь в аукціоні взяли двоє учасників – підприємиця Ірина Коровник і ТОВ «Меблева фабрика “Меблібуд”». Переможцем стало останнє підприємство, яке запропонувало на 11 140 грн більше, ніж конкурентка.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Директор «Меблібуду» Павло Сосков повідомив ZAXID.NET, що підприємство планує використовувати ділянку для виробництва меблів. Наразі там чагарники, тому територію доведеться облаштовувати з нуля.

За словами Павла Соскова, ділянка має зручне логістичне розташування. Неподалік розташований кордон, а також завод «Кроноспан», який постачає сировину.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Меблева фабрика “Меблібуд”» зареєстрували у 2017 році в місті Святогірськ Донецької області. Підприємство спеціалізується на виробництві та торгівлі меблів для офісів і підприємств. Власниками бізнесу є Дмитро та Павло Соскови.