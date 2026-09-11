Будівля тривалий час пустувала й потребує ремонту

У п’ятницю, 11 вересня, у Рівному відбувся аукціон із продажу двоповерхової будівлі на вулиці Шкільній. Переможцем торгів став підприємець Василь Мастолярчук, який запропонував за об’єкт понад 3,8 млн грн. Це більш ніж у півтора раза перевищує стартову ціну лота.

Онлайн-аукціон провели на майданчику Prozorro.Продажі. Початкова ціна обʼєкта становила 2,1 млн грн. В описі зазначено, що він розташований на вулиці Шкільній, 27, має два поверхи та загальну площу 207,8 м2. Участь в аукціоні взяли двоє учасників – ТОВ «Ромус-Поліграф» і Василь Мастолярчук. Останній переміг, запропонувавши на 1 грн більше за конкурента. Таким чином, вартість квадратного метра коштувала підприємцю 18,2 тис. грн або 410 доларів за курсом НБУ.

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Василь Мастолярчук повідомив ZAXID.NET, що поки не може озвучити точних намірів щодо використання будівлі. За його словами, можливо, він облаштує там офіс.

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Балансоутримувачем будівлі є Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради. У відомстві уточнили ZAXID.NET, що приміщення тривалий час пустувало й потребує ремонту. Водночас договір із переможцем ще не підписали.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Василь Мастолярчук зареєстрований підприємцем у Рівненському районі з 2017 року. Він спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі залізними виробами, будівельними матеріалами та товарами господарського призначення у спеціалізованих магазинах.