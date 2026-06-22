За недобудову на вулиці Степана Дем’янчука змагалися 14 учасників

У понеділок, 22 червня, у Рівному відбувся аукціон з продажу недобудови на вулиці Степана Дем’янчука. Переможцем торгів стало ТОВ «Іква-Проект», яке запропонувало за об’єкт 26 млн грн. Це більш ніж у 28 разів перевищує стартову ціну лота.

Онлайн-аукціон провели на майданчику Prozorro.Продажі. Стартова ціна лота становила 908 тис. грн. В описі об’єкта зазначено, що він збудований на 70%. Участь в аукціоні взяли 14 учасників. Більшість із них представляють будівельну галузь та сферу нерухомості, однак серед претендентів також були логістичні, торговельні та спортивні компанії.

Балансоутримувачем недобудови є Головне управління Нацполіції в Рівненській області. Будівництво об’єкта розпочали наприкінці 1990-х років. Спершу там планували розмістити експертно-криміналістичний центр, однак згодом його звели в іншому місці – на вулиці Василя Червонія.

Речниця відомства Марія Юстицька у коментарі ZAXID.NET розповіла, що будівля перебуває в аварійному стані, тому її добудова неможлива без повної реконструкції.

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«Проведення таких робіт потребує значних фінансових ресурсів, які наразі відсутні. Крім того, в умовах воєнного стану та з огляду на пріоритетність фінансування оборонних потреб, реалізація проєкту не на часі», – зазначила Марія Юстицька.

За її словами, поруч із будівлею розташований спортивний стадіон. Після реконструкції об’єкт може використовуватися для потреб дітей та молоді, які займаються спортом на території цього комплексу.

З огляду на це керівництво поліції ухвалило рішення передати приміщення до сфери управління Фонду державного майна України, де його виставили на продаж, щоб залучити інвестора для відновлення та подальшого використання.

Переможцем торгів стало ТОВ «Іква-Проект», яке запропонувало 26 000 007 грн. Найближчий конкурент зупинився на сумі 26 млн грн, тож переможна ставка виявилася більшою лише на 7 грн.

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Іква-Проєкт» зареєстроване у Рівному з 2008 року та спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель. Директором компанії є Сергій Федик, який у 2024 році фігурував у справі про ухилення від сплати понад 7,3 млн грн податків.

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Як повідомляло видання «Четверта влада», суд звільнив Сергія Федика від кримінальної відповідальності після того, як підприємство відшкодувало державі усю заборгованість. За версією слідства, компанія протягом 2020–2022 років занижувала податкові зобов’язання під час виконання будівельних робіт.