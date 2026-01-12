До сьогодні у приміщенні працювали волонтери благодійного фонду «Руєвит»

У понеділок, 12 січня, у Рівному відбувся аукціон з продажу будівлі на вулиці Симона Петлюри. Переможцем торгів став Максим Михалевич, який придбав приміщення більш ніж за 12 млн грн – це у 33,5 раза перевищує початкову ціну лота.

Рівненська обласна рада виставила на приватизацію будівлю площею 1758 м2 на вулиці Симона Петлюри 26 грудня 2025 року. Стартова ціна становила 360 тис. грн. В описі об’єкта зазначали, що приміщення перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту.

Онлайн-аукціон відбувся на майданчику Prozorro.Продажі, участь у торгах взяли 11 учасників. Переможцем став Максим Михалевич, який запропонував 12 102 000 грн. З урахуванням ПДВ загальна сума платежу становитиме близько 14,5 млн грн.

Додамо, що будівля на вулиці Петлюри перебуває на балансі комунального підприємства «Управління майновим комплексом» Рівненської обласної ради. Наразі там працюють волонтери благодійного фонду «Руєвит», які з 2022 року плетуть маскувальні сітки та кікімори для військових. Волонтери зверталися до облради з проханням не продавати будівлю та повідомляли, що альтернативного приміщення для своєї діяльності їм не запропонували.

Водночас в обласній раді пояснювали, що обʼєкт є аварійним, а перебування людей у ньому становить загрозу для життя та здоров’я.