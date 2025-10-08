Рівненський радіотехнічний завод намагалися продати з 2023 року

У Рівному з 18 спроби продали контрольний пакет акцій радіотехнічного заводу. В аукціоні перемогла компанія, яка запропонувала вдвічі меншу ціну від початкової – 30,9 млн грн. Новий власник розповів «Суспільному», що планує провести трирічну реновацію об’єктів підприємства та розглядає можливість створення на його території технопарку або здачу приміщень в оренду.

Рівненський радіотехнічний завод визнаний банкрутом і не працює з 2013 року. Вперше підприємство виставили на продаж у 2023 році. Тоді його стартова ціна становила понад 121 млн грн. Після низки невдалих спроб продати обʼєкт, регіональне відділення Фонду держмайна оголосило гібридний голландський аукціон (ред. – аукціон з пониження ціни). Цього разу початкова ціна була 60,7 млн грн.

У вівторок, 7 жовтня, онлайн-аукціон відбувся на сайті Prozorro.Продажі. Єдиним учасником і переможцем стала компанія, яка запропонувала 30 997 446 грн. Після повної оплати фірма отримає контрольний пакет акцій (50% + 1 акція) і стане акціонером компанії замість Фонду держмайна.

Для переможця аукціону є дві обов’язкові умови:

виплата боргів із заробітної плати (12 млн грн) та до бюджету (1,9 млн грн);

недопущення звільнення працівників з ініціативи покупця (на підприємстві він один – генеральний директор).

Переможець аукціону отримає у власність шість виробничих корпусів загальною площею понад 70 тис. м² та насосну станцію, що розташовані на земельній ділянці площею 11 га.

Підприємство вдалося продати з 18 спроби. За словами нового власника, компанія вирішила взяти участь в аукціоні саме зараз, коли мала достатньо даних про стан об’єкта.