За приміщення біля залізничного вокзалу в Рівному змагався 41 учасник

У Рівному відбувся аукціон з продажу приміщення біля автостанції на вулиці Небесної Сотні. Переможною у третьому раунді стала ставка львівського ТОВ «Вугледар», яке запропонувало за об’єкт 37 млн грн, що у понад 50 разів перевищило початкову ціну.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило адмінбудівлю на приватизацію 15 серпня 2025 року. Стартова ціна лота становила майже 748 тис. грн. В описі об’єкта вказали, що він розташований на вулиці Небесної Сотні в Рівному й має загальну площу 677,9 м2. Приміщення розташоване навпроти зупинки приміських автобусів, за кілька метрів від залізничного вокзалу.

Онлайн-аукціон відбувся 9 вересня на сайті Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяв 41 учасник. Переможною стала ставка ТОВ «Вугледар», яке запропонувало 37 млн грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми, підприємство також має виплатити ПДВ – 7,4 млн грн.

Представники «Вугледару» розповіли ZAXID.NET, що поки збирають гроші на оплату приміщення, тож до його купівлі не розголошуватимуть планів.

Додамо, що згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Вугледар» зареєстроване з 2024 року у Львові. Компанія спеціалізується на виготовленні виробів з паперу та картону. Власницею бізнесу вказана Наталія Матійцьо.