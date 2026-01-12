Діти щодня мають бути до 60 хвилин фізично активні

Коли діти катаються на санках, лижах, ходять на плавання, танці тощо, дітям, що народилися з вродженими вадами серця (ВВС) також хочеться такої фізичної активності. Та чи можна? Батьки таких дітей живуть у постійній тривозі і ваганнях: дозволити сину чи доньці займатися разом з ровесниками чи, може, краще берегти їх від фізичних навантажень. Відповісти на ці питання батьків ZAXID.NET попросив педіатриню-кардіологиню Андріану Мальську.

«Сучасна медицина дає чітку відповідь на ці питання: у більшості випадків фізична активність для дітей із ВВС не лише дозволена, а й необхідна. Головна умова – правильний вибір фізичних навантажень, виду спорту та індивідуальні рекомендації лікаря», – каже Андріана Мальська.

Чому рух важливий для серця

Регулярна фізична активність, каже кардіологиня, покращує кровообіг і роботу серця, підвищує витривалість і м’язову силу, допомагає контролювати масу тіла, знижує ризик розвитку супутніх захворювань у дорослому віці, позитивно впливає на психоемоційний стан дитини.

Дослідження показують: діти з ВВС, які достатньо фізично активні, мають кращу якість життя, ніж ті, кого обмежують у русі.

Скільки часу дитина має займатися фізичною активністю?

ВООЗ рекомендує для дітей близько 60 хвилин фізичної активності щодня. Для дітей із ВВС це правило також актуальне, якщо лікар не визначив інші обмеження.

«Активність для дітей з ВВС може бути розділена на кілька коротших періодів протягом дня і не обов’язково має виглядати як спортивне тренування. Прогулянка по парку чи мікрорайону також зараховується», – каже Андріана Мальська.

Рекомендації для дітей з вадами серця різні

«Нині описано понад 150 вроджених вад серця, всі вони дуже різні – від простих дефектів міжпередсердної чи міжшлуночкової перегородки до складних комбінованих аномалій або станів після багатоетапних операцій. Саме тому не існує єдиного списку дозволених або заборонених видів спорту для всіх дітей», – каже кардіологиня.

За її словами, перед початком регулярних тренувань дитину обов’язково має оглянути кардіолог, який оцінює тип і складність вади, визначає чи є серцева недостатність, порушення ритму тощо.

Безпечні види спорту для дітей з ВВС

Для дітей з ВВС безпечними вважаються активності з низькою або помірною інтенсивністю та мінімальним ризиком травм. Вони часто дозволені більшості дітей із простими ВВС або після успішної корекції:

ходьба, скандинавська ходьба

плавання у спокійному темпі

їзда на велосипеді

танці

гімнастика, йога, пілатес

настільний теніс

бадмінтон

Такі заняття, твердить педіатриня, підтримують серце, не перевантажуючи його, і можуть бути частиною щоденного життя дитини.

Види спорту, які дозволені не всім

Деякі види спорту, каже лікарка, мають вищу інтенсивність або елементи контакту. Вони можуть бути дозволені лише після обстеження та за рекомендацією кардіолога. Це футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, теніс, гірські лижі.

«Такими видами спорту можуть займатися діти зі стабільним станом, нормальною функцією серця та відсутністю серйозних порушень ритму. Звісно, після консультації з кардіологом», – каже Андріана Мальська.

Види спорту з обмеженнями

Деякі види спорту часто не рекомендують або дозволяють лише у виняткових випадках, особливо при складних ВВС. До них належать важка атлетика та силові тренування з великими вагами, бокс, боротьба, хокей, марафонський біг тощо. Такі навантаження можуть створювати різке підвищення тиску або нести ризик травм, особливо для дітей із важкими вадами серця, легеневою гіпертензією чи імплантованими пристроями.

Коли потрібно зупинитися і звернутися до лікаря

Якщо під час фізичних навантажень виникає виражена задишка, запаморочення, біль у грудях чи різка втома або серцебиття, заняття слід припинити і звернутися до лікаря.

«Для більшості дітей із вродженими вадами серця спорт є не загрозою, і в жодному випадку не є протипоказаним, але ступінь навантаження та види спорту повинні бути обговорені з кардіологом. Правильно підібрана фізична активність допомагає серцю працювати ефективніше, сприяє розвитку дитини та її впевненості у собі», – каже лікарка.

Проба Руф’є, яку досі вимагають у школах, як допуск до фізкультури, не дає розуміння того, чи є у дитини вроджена вада серця чи порушення ритму, каже Андріана Мальська. Дуже часто буває так, що дітей безпідставно звільняють з фізкультури лише на підставі цієї проби, хоча таким дітям фізична активність, навпаки, потрібна чи не найбільше.