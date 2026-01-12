Пустомитівський районний суд Львівської області засудив військовослужбовця за самовільне залишення військової частини під час воєнного стану. Ігорю С. призначили п’ять років позбавлення волі.

Як йдеться в матеріалах справи, солдат однієї з військових частин, мобілізований до ЗСУ, 16 квітня 2025 року без дозволу командира залишив місце служби та перебував поза частиною до 18 листопада 2025 року. Опісля – добровільно з’явився до поліції. Увесь цей час він не виконував обов’язків військової служби та приховував своє незаконне перебування поза підрозділом.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, розкаявся та просив його суворо не карати.

Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винним Ігоря С. у вчинені правопорушення, передбаченого ч.5 ст.407 КК України (Самовільне залишення військової частини тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану). З урахуванням обставин справи суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.