Правоохоронці оголосили підозру ексдиректору Веселинівського лісгоспу

Державне бюро розслідувань на Миколаївщині викрило очільника лісового господарства, який використовував державні ресурси для особистого збагачення – замість висадки дерев посадовець засіяв лісові угіддя пшеницею.

Як повідомила пресслужба бюро 12 січня, йдеться про директора Веселинівського лісового господарства. Посадовець закупив зерно у місцевого підприємства, залучив працівників лісгоспу до обробки ділянок і засіяв 32 га поля, призначені для вирощування саджанців, пшеницею.

За даними обласної прокуратури, своїми діями директор лісгоспу завдав збитків державі на понад 700 тис. грн.

Поле, де замість лісу зійшла пшениця (Фото ДБР)

Наразі директора лісгоспу звільнили з посади. Йому оголосили підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Також розв’язують питання щодо відшкодування завданих державі збитків.