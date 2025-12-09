Василя Іванину затримали під час отримання хабаря міченими грошима

Мукачівський міськрайонний суд визнав ексдиректора Міжгірського лісгоспу, депутата місцевої громади Василя Іванину винним у хабарництві і призначив йому 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду від 1 грудня, у вересні 2021 року, обіймаючи посаду директора ДП «Міжгірське ЛГ» Василь Іванина двічі взяв хабаря від представника підприємця за не розірвання договору та не створення штучних перешкод для поставки пального в лісгосп.

Спочатку обвинуваченому передали 15,5 тис. грн у BMW поблизу центральної площі селища Міжгір’я, а через тиждень ще 7,6 тис. грн – на АЗС у Мукачеві. Відкат розраховувався у розмірі 1,5-2 грн із вартості літра дизельного пального, поставлених ФОПом у лісгосп.

Під час судового засідання Василь Іванина не визнав своєї вини та назвав інцидент провокацією правоохоронців. Обвинувачений розповів, що зараз працює лісничим, директором Міжгірського лісгоспу працював у 2021 році, а угоду про постачання палива уклали ще до його приходу. За словами Іванини, йому дзвонив представник підприємця і пропонував подяку за укладену угоду, проте обвинувачений не вимагав гроші, хоча підтвердив їх отримання.

Попередник Василя Іванини, який керував лісгоспом у 2019-2020 роках, розповів, що постачальника палива для них обрали фахівці Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства, однак йому не відомо про схему з відкатами. Водночас представник підприємця зазначив, що під час зустрічі з працівником обласного управління лісового господарства йому сказали про відкати, які треба буде сплачувати з кожної тони пального. Після цього він звернувся до правоохоронців.

Ексдиректора ДП «Міжгірського ЛГ» Василя Іванину затримали під час отримання хабаря міченими грошима.

Суддя Іван Котубей врахував, що вчинене посадовцем кримінальне правопорушення є нетяжким корупційним злочином, визнав його винним у хабарництві та призначив 51 тис. грн штрафу з позбавленням права 2 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій. На вирок можуть подати апеляцію.

Зазначимо, Василь Іванина з 2020 року є депутатом Міжгірської ОТГ, а перед цим обирався до районної ради від партії «Європейська Солідарність». За інформацією НАЗК, у 2024 році на посаді головного інженера Міжгірського лісгоспу він заробив майже 560 тис. грн.