На Стрийщині понад 10 днів розшукують зниклу пенсіонерку
17 грудня жінка пішла з дому та не повернулась
До теми
Зникла 63-річна мешканка села Дуліби Любов Винник
На Стрийщині поліцейські розшукують 63-річну мешканку села Дуліби Любов Винник, яка 17 грудня пішла з дому та не повернулась. Місце перебування її наразі невідоме, повідомили в понеділок, 29 грудня, у Стрийському районному управлінні поліції.
Прикмети зниклої: зріст – 164 сантиметри, повної тілобудови, волосся – темно-русе. Була одягнена в блакитні лосини та легкий плащ.
Всіх, хто знає, де може перебувати зникла жінка, просять телефонувати за номером 099 622 92 56 або звертатися на оперативну лінію 102.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter