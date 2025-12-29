Зникла 63-річна мешканка села Дуліби Любов Винник

На Стрийщині поліцейські розшукують 63-річну мешканку села Дуліби Любов Винник, яка 17 грудня пішла з дому та не повернулась. Місце перебування її наразі невідоме, повідомили в понеділок, 29 грудня, у Стрийському районному управлінні поліції.



Прикмети зниклої: зріст – 164 сантиметри, повної тілобудови, волосся – темно-русе. Була одягнена в блакитні лосини та легкий плащ.

Всіх, хто знає, де може перебувати зникла жінка, просять телефонувати за номером 099 622 92 56 або звертатися на оперативну лінію 102.