Аварія трапилася у темну пору доби

У суботу, 28 лютого, на Прикарпатті трапилася масштабна ДТП за участі чотирьох легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення загинули двоє людей, серед них дитина. Про це повідомила ДСНС України.

Аварія трапилася близько 18:00 на вулиці Степана Бандери у селі Драгомирчани біля Івано-Франківська. Серед постраждалих – ще четверо учасників пригоди.

«Рятувальники за допомогою спецзасобів деблокували двох постраждалих із понівечених машин та вжили заходів, щоб не допустити пожежі», – зазначили у Службі з надзвичайних ситуацій.

У поліції додали, що загинули пасажирка 1992 року народження та дитина 2016 року народження.

Обставини аварії та особи водіїв і постраждалих на місці встановлюють слідчі.