Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств, що доставляють вантажі на захоплені українські території. Про це повідомили на сайті президента 28 лютого.

У санкційному списку – приватні російські компанії, які доставляють речі до та від російських військових, тим самим підтримуючи логістику російської армії.

Також під обмеження потрапили підприємства, що працюють на окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру «Укрпошти».

«Там не лише видають пенсії та інші виплати, а й працюють як паспортний стіл, у якому незаконно паспортизують людей і видають повістки», – ідеться в повідомленні.

До пакета ввійшли поштові оператори, які в обхід санкцій утворили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення.

«Особлива роль поштових сервісів полягає в доставці мікроелектроніки з-за кордону. Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочип у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів», – зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

До слова, 16 лютого Володимир Зеленський ввів санкції проти російських спортсменів, список яких склав український скелетоніст Владислав Гераскевич у своїй петиції.