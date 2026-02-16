Володимир Зеленський запровадив санкції проти російських спортсменів, список яких склав Владислав Герескевич

У понеділок, 16 лютого, Володимир Зеленський відреагував на петицію спортсмена Владислава Гераскевича. Президент запровадив санкції проти російських спортсменів, список яких склав український скелетоніст у своїй петиції. Відповідний указ №123/2026 опублікували на сайті Офісу Президента.

Указом №123/2026 Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо застосування санкцій до десятьох російських спортсменів, які підтримують війну Росії проти України, причетні до викрадення українських дітей, а також здійснюють незаконні поїздки на тимчасово окуповані території України. Санкційний пакет сформували на основі петиції скелетоніста Владислава Гераскевича, яку він 27 січня опублікував на сайті Кабінету міністрів. До санкційного списку потрапили:

Ангєліна Мєльнікова – підтримує війну Росії проти України;

Світлана Гомбоєва – неодноразово відвідувала Крим;

Яна Єгорян – амбасадорка підсанкційної організації «Здоровоє отєчество», що причетна до викрадення українських дітей;

Євгеній Байдусов – відвідував окупований Крим;

Імам Ганішов – підтримує війну Росії проти України, відвідував окуповану частину Запорізької області та кримський Севастополь;

Мадіна Таймазова – відвідувала окуповану Донеччину та сприяла створенню пропагандистської акції, яка мала на меті легітимізацію депортації українських дітей;

Владислав Ларін – закликав до фінансової підтримки російських військових;

Максим Храмцов – брав участь у пропагандистському заході та у так званому спортивному майстер-класі для дітей в окупованому Донецьку;

Федір Чудінов відвідував окуповану частину Луганської області, проводив пропагандистські спортивні заходи з українськими дітьми;

Аркадій Дворкович – президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

«Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 12 лютого Міжнародний олімпійський комітет повідомив про дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Спортсмена не допустили до змагань через його бажання виступили у шоломі, на якому зображені 22 загиблих внаслідок російсько-української війни українські спортсмени.

На дискваліфікацію спортсмена відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, назвавши рішення МОК «ганебним».Також Владислава Гераскевича підтримав співзасновник Monobank Олег Гороховський та повідомив, що банк виплатить йому премію розміром 1 млн грн. Своєю чергою президент Володимир Зеленський подякував Владиславу Гераскевичу за проукраїнську позицію та бажання вшанувати пам’ять вбитих Росією колег. Також Володимир Зеленський нагородив Владислава Гераскевича нагородив орденом Свободи.

13 лютого стало відомо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) щодо його дискваліфікації на зимовій Олімпіаді-2026.