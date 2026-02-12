Олімпійський комітет дискваліфікував Владислава Гераскевича через шолом з фото вбитих Росією спортсменів

Співзасновник Monobank Олег Гороховський повідомив, що банк виплатить Владиславу Гераскевичу мільйон гривень премії. Олімпійський комітет дискваліфікував його через шолом з фото вбитих Росією спортсменів.

«Владислав Гераскевич — гідна людина, видатний спортсмен і справжній патріот України. Monobank оголошує премію Владиславу в розмірі 1 мільйон гривень. Пишаємося, захоплюємося і хочемо, щоб кожен спортсмен, який представляє нашу країну, знав — для нас усіх важливо, щоб голос України був почутий, а про нашу боротьбу знав увесь світ», – написав Олег Гороховський.

Нагадаємо, 9 лютого під час тренування перед офіційним виступом на Олімпійських іграх-2026 Владислав Гераскевич зʼявився у шоломі, на якому були зображені фото 22 спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України.

Того ж дня Міжнародний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу використовувати на тренуваннях та змаганнях шолом із зображенням загиблих спортсменів. 12 лютого МОК дискваліфікував 27-річного українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпіаді-2026.

МЗС України відреагувало на дискваліфікацію Владислава Гераскевича та назвало ганьбою рішення МОК. За словами Андрія Сибіга, заборонити потрібно виступи росіян, а не вшанування їхніх жертв.

