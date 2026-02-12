МЗС України відреагувало на дискваліфікацію Владислава Гераскевича

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо дискваліфікації скелетоніста Владислава Гераскевича на Олімпіаді-2026. Андрій Сибіга наголосив, що бажання вшанувати памʼять загиблих не може бути порушенням. Відповідну заяву очільник МЗС Андрій Сибіга опублікував у соцмережі ікс у четвер, 12 лютого.

«МОК заборонив не українського спортсмена, а власну репутацію. Майбутні покоління памʼятатимуть це як момент ганьби. Він просто хотів вшанувати пам'ять своїх колег-спортсменів, які загинули на війні. У цьому немає нічого поганого з погляду будь-яких правил чи етики», – написав Андрій Сибіга.

Також Андрій Сибіга повідомив, що МОК залякував українських спортсменів та вимагав мовчати про «один зі 130 конфліктів у світі». Український міністр наголосив, що саме Росія тричі розпочинала війну під час Олімпійських ігор.

«Країні, яка розпочала три вторгнення під час Олімпійського перемир'я за останні три десятиліття, впровадила найбільшу державну програму допінгу, вбила 650 українських спортсменів і тренерів і пошкодила 800 спортивних споруд в Україні. Потрібно заборонити росіян, а не вшанування їхніх жертв. Жоден з них не є “нейтральним”», – наголосив Андрій Сибіга.

До слова, 7 жовтня 2025 року віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запропонував встановити всесвітнє перемир’я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026. 10 жовтня речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий повідомив, що Україна готова до припинення бойових дій на час змагань (6-22 лютого), а також продовжити період перемирʼя, якщо на це погодиться Росія. Москва на пропозицію не відреагувала.

Нагадаємо, український скелетоніст Владислав Гераскевич у понеділок, 9 лютого, під час тренування перед офіційним виступом на Олімпійських іграх-2026 зʼявився у шоломі з фото 22 спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України. Того ж дня Міжнародний олімпійський комітет заборонив Владиславу Гераскевичу використовувати цей шолом під час тренувань та змагань.

12 лютого, перед першим заїздом на Олімпіаді-2026 МОК повідомив про дискваліфікацію Владислава Гераскевича через бажання виступати з шоломом з зображенням українських спортсменів.

Детальніше про Владислава Гераскевича ZAXID.NET розповів у матеріалі «Українець, який налякав МОК».