МЗС прокоментувало пропозицію Італії щодо припинення вогню

Україна готова встановити перемир’я з Росією на час проведення Олімпійських ігор, які відбуватимуться в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомив речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

За словами Георгія Тихого, Україна підтримує заклик Італії встановити режим тиші на час проведення Олімпійських ігор. Водночас речник МЗС зауважив, що Росія вторглася в Грузію та Україну саме під час Олімпійських ігор. Також представник зовнішньополітичного відомства наголосив, що на час змагань увага ЗМІ прикута до спортивних подій й Росія цим користується. Крім того, Георгій Тихий наголосив, що Україна давно погодилася на пропозицію США щодо припинення вогню, однак російський диктатор Владімір Путін відкидає всі заклики.

«Якщо Росії для цього потрібно "олімпійське перемир'я", то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше Олімпіади. Я думаю, що заява італійського міністра, вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру», – сказав Георгій Тихий.

Нагадаємо, 7 жовтня віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запропонував встановити всесвітнє перемир’я на час проведення зимових Олімпійських ігор-2026.

Зауважимо, що російський диктатор двічі оголошував так зване припинення вогню навесні 2025 року: на Великдень та на час військового параду у Москві з нагоди дня перемоги 9 травня. Обидва рази Росія порушувала оголошене нею ж перемир’я й російські військові продовжували атакувати позиції ЗСУ, а також завдавали ударів по українських містах.

10 травня 2025 року МЗС оголошувало про готовність України до 30-денного перемир'я з 12 травня, однак Кремль проігнорував цю пропозицію.