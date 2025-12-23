Великих опадів снігу в Карпатах не передбачають

Перед святами подобова оренда житла в Карпатах суттєво подорожчала – ціни зросли в середньому на 67%. Про це повідомили у компанії OLX на запит Інтерфакс-Україна, у вівторок, 23 грудня.

Найбільше подорожчання зафіксували в Карпатах. Наприклад, у Яблуниці ціна на однокімнатні квартири зросла на 67% – до 5 тис. грн за добу. У Яремче трикімнатні квартири подорожчали на 44% і коштують у середньому 1,3 тис. грн за добу. При цьому в Яремчі житло з меншою кількістю кімнат обходиться дорожче. Однокімнатну квартиру в Яремче у середньому здають за 2 тис. грн на добу, а двокімнатну – за 2725 грн.

Погода на відомих гірськолижних курортах

Драгобрат

За даними Sinoptik, у середу, 24 грудня, денна температура повітря становитиме від -5°С до -6°С, проте відчуватиметься як -9°С до -10°С, також прогнозують неликі опади снігу. Вночі температура становитиме від -3°С до -4°С, а відчуватиметься як -7°С до -8°С.

У четвер, 25 грудня, денна температура повітря становитиме від -4°С до -8°С. Вночі температура знизить до -7°С, які відчуватимуться як -11°С. Вдень та вночі опади не передбачають.

Буковель

У середу, 24 грудня, денна температура повітря становитиме від -5°С до -7°С, проте відчуватиметься як -9°С до -10°С, також прогнозують неликі опади снігу. Вночі температура становитиме від -3°С до -7°С, а відчуватиметься як -7°С до -8°С.

У четвер, 25 грудня, денна температура повітря становитиме від -5°С до -8°С, а день буде сонячним. Вночі температура знизить до -8°С, які відчуватимуться як -11°С. Вдень та вночі опади не передбачають.

Славсько

У середу, 24 грудня, денна температура повітря становитиме від -3°С до -6°С, проте відчуватиметься як -9°С до -10°С, також прогнозують неликі опади снігу. Вночі температура становитиме від -3°С, а відчуватиметься як -8°С.

У четвер, 25 грудня, денна температура повітря становитиме від -5°С до -7°С, проте відчуватиметься як -8°С до -11°С. День буде сонячним та без опадів. Вночі температура знизить до -6°С, які відчуватимуться як -12°С.

Пилипець

У середу, 24 грудня, денна температура повітря становитиме від -2°С до -4°С, проте відчуватиметься як -7°С. Сніг прогнозують лише зранку. Вночі температура становитиме -2°С, а відчуватиметься як -5°С.

У четвер, 25 грудня, денна температура повітря становитиме від -6°С до 0°С. День буде сонячним та без опадів. Вночі температура знизить до -5°С, які відчуватимуться як -9°С.

Яремче

У середу, 24 грудня, денна температура повітря становитиме від -6°С до -3°С, проте відчуватиметься як -8°С. Впродовж дня прогнозують невеликий сніг. Вночі температура становитиме від -3°С до -4°С, а відчуватиметься як -8°С до -7°С.

У четвер, 25 грудня, денна температура повітря становитиме від -9°С до 6°С. День буде сонячним, подекуди захмареним, але без опадів. Вночі температура знизить до -7°С, які відчуватимуться як -11°С.