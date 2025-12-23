ЗСУ відійшли з Сіверська на Донеччині

Збройні сили України відійшли з міста Сіверськ, що розташований у Бахмутському районі Донецької області. Таке рішення військове керівництво ухвалило для збереження життів українських бійців. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, в районі Сіверська тривають важкі бої. Вказується, що росіяни зазнають суттєвих втрат, однак переважають у живій силі та техніці й продовжують наступати.

«З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту. Сили оборони України під час боїв за Сіверськ виснажили противника, кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. Загарбники змогли просунутися за рахунок значної чисельної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Водночас у Генштабі ЗСУ наголосили, що Сіверськ залишається під вогневим контролем українських військ. Захисники працюють над позбавленням окупантів логістики та блокують підрозділи росіян, щоб не дозолити їм просунутися далі.

Зауважимо, що станом на 2022 рік у місті проживало не більше 800 людей.

Нагадаємо, 8 грудня 7 корпус Десантно-штурмових військ повідомив, що Сили оборони були вимушені відступити з сіл Лисівка та Сухий Яр, що розташовані на Покровському напрямку Донецької області.