Запаси Вовківського родовища оцінюють в 5,5 млн кубометрів

У вівторок, 23 грудня, Державна служба геології та надр України провела аукціон з продажу спецдозволу на розробку родовища глини в Ужгородському районі. Переможцем торгів стало ТОВ «МР Інвест», що належить українському мільярдеру Рінату Ахметову. Це другий за 1,5 місяця виграшний аукціон для компанії на Закарпатті.

Йдеться про Вовківське родовище глини, розташоване поблизу села Руські Комарівці, за 20 км від Ужгорода. Площа ділянки – 51 га, а запаси покладів жовто-бурих, строкатобарвних та блакитно-сірих глин складають понад 5,5 млн кубометрів.

Початкова ціна лота склала 1,45 млн грн, за спецдозвіл змагалися закарпатський підприємець Емерік Бомбушкар і компанія «МР Інвест». Остання перемогла у всіх трьох раундах аукціону, запропонувавши за лот 14,7 млн грн. Спецдозвіл на геологічне вивчення з подальшим видобуванням глини діятиме упродовж 20 років.

Родовище розташоване поблизу села Руські Комарівці Ужгородського району (натисніть для збільшення)

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «МР Інвест» зареєстроване у травні 2023 року у Києві. Основний вид діяльності – видобуток піску, гравію, глин та каоліну. Компанією керує Руслан Симоненко, а кінцевим її бенефіціаром є Рінат Ахметов.

Це другий за 1,5 місяця виграшний аукціон для компанії на Закарпатті. У листопаді «МР Інвест» купила дозвіл на видобуток глини біля села Чабанівка Ужгородського району.