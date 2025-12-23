PostNord розпродує поштові скриньки

Данська поштова служба доставить свій останній лист 30 грудня, завершивши понад 400 років традиційної паперової кореспонденції. PostNord створили у 2009 році внаслідок злиття поштових операторів Данії та Швеції. Наразі компанія пояснила рішення припинити діяльність різким падінням попиту на листи через цифровізацію та зростання онлайн-торгівлі, пише The Guardian.

У межах змін у Данії скоротять 1 500 робочих місць і демонтують 1 500 червоних поштових скриньок. Частину з них уже виставили на продаж, 1 000 скриньок розкупили за три години, ще 200 підуть на аукціон у січні. Вартість коливається від 1 500 до 2 000 данських крон за одиницю. PostNord також поверне гроші за невикористані марки та продовжить доставку листів у Швеції.

Надсилати листи в Данії з 1 січня 2026 року можна буде через компанію Dao, яка збільшить обсяги доставки з 30 до 80 мільйонів листів на рік. Листи доведеться здавати у відділеннях Dao або замовляти забір з дому з оплатою онлайн або через застосунок.

Поштова служба Данії працювала з 1624 року. За останні 25 років обсяг листування скоротився більш ніж на 90%, та молодь віком 18 – 34 років відправляє удвічі-тричі більше листів, ніж інші вікові групи.

Водночас за данським законодавством, можливість надсилати листи має бути, тож уряд, імовірно, призначить нового оператора.