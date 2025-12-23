Данська поштова служба доставить свій останній лист після 400 років роботи
PostNord припиняє доставку листів через цифровізацію
Данська поштова служба доставить свій останній лист 30 грудня, завершивши понад 400 років традиційної паперової кореспонденції. PostNord створили у 2009 році внаслідок злиття поштових операторів Данії та Швеції. Наразі компанія пояснила рішення припинити діяльність різким падінням попиту на листи через цифровізацію та зростання онлайн-торгівлі, пише The Guardian.
У межах змін у Данії скоротять 1 500 робочих місць і демонтують 1 500 червоних поштових скриньок. Частину з них уже виставили на продаж, 1 000 скриньок розкупили за три години, ще 200 підуть на аукціон у січні. Вартість коливається від 1 500 до 2 000 данських крон за одиницю. PostNord також поверне гроші за невикористані марки та продовжить доставку листів у Швеції.
Надсилати листи в Данії з 1 січня 2026 року можна буде через компанію Dao, яка збільшить обсяги доставки з 30 до 80 мільйонів листів на рік. Листи доведеться здавати у відділеннях Dao або замовляти забір з дому з оплатою онлайн або через застосунок.
Поштова служба Данії працювала з 1624 року. За останні 25 років обсяг листування скоротився більш ніж на 90%, та молодь віком 18 – 34 років відправляє удвічі-тричі більше листів, ніж інші вікові групи.
Водночас за данським законодавством, можливість надсилати листи має бути, тож уряд, імовірно, призначить нового оператора.