«Нова пошта» підвищила тарифи

З 1 грудня 2025 року «Нова пошта» підвищує частину тарифів та запроваджує доплату за отримання посилок у поштоматах. Про це повідомили в компанії сьогодні, 24 листопада. При цьому деякі тарифи залишаються без змін або навіть знижуються. Водночас частина послуг подорожчає.

Не змінюється: вартість доставлення малих посилок до 2 кг; комісія від оголошеної цінності до 500 грн; переадресування в дорозі; повернення документів та посилок. Також конверти для документів і пакети від 0,5 до 4 кг вже включені у вартість доставки.

Що подорожчає?

З 1 грудня вводять доплату 10 грн за доставку в поштомат, а вартість кур’єрської доставки чи забору посилок і документів зросте на 15 грн – до 50 грн. Відправлення з габаритами понад 120 см або без коробки доведеться оплачувати додатково 100 грн (+50 грн).

Крім того, Нова пошта розділяє тарифи за локальним принципом. Зокрема, доставка документів у фірмовому конверті у відділення по місту коштує 60 грн, по Україні – 70 грн. Наразі діє єдиний тариф 65 грн.

Доставка посилок між відділеннями:

По місту:

до 2 кг – 60 грн (без змін)

до 10 кг – 100 грн (+10 грн)

до 30 кг – 160 грн (+20 грн)

По Україні:

до 2 кг – 80 грн (без змін)

до 10 кг – 120 грн (+10 грн)

до 30 кг – 180 грн (+20 грн)

Для вантажів понад 30 кг тариф зростає на 1 грн за кожен кілограм:

по місту – 6 грн/кг

по Україні – 10, 11 або 12 грн/кг залежно від зони доставки

Якщо відправлення перевищує 120 см, нараховується доплата 150 грн. Тариф формується шляхом множення загальної ваги вантажу на вартість 1 кг залежно від зони доставки.

Вартість перевезення палет між відділеннями підвищиться на 50-250 грн, а доставка шин і дисків – на 15-50 грн.

