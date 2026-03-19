Сили ППО збили або подавили 109 російських дронів

У ніч та вранці четверга, 19 березня, російські військові атакували Україну 133 ударними БпЛА типу «шахед», «гербера», «італмас» та безпілотниками інших типів. Про це йдеться у ранковому зведенні Повітряних сил Збройних сил України.

З вечора середи РФ запускала ворожі цілі із російських Орла, Шаталового, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського в анексованому Криму. Близько 70 дронів були саме «шахедами», тобто ударними, а не дронами-імітаторами.

Для відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона знешкодила 109 ворожих БпЛА на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на семи локаціях.

Результати роботи ППО станом на ранок 19 березня

Зазначимо, на момент публікації новини над Україною фіксували ще кілька ворожих безпілотників.

Наслідки атаки РФ на Україну 19 березня – що відомо

Запоріжжя – росіяни вранці атакували інфраструктуру обласного центру. Близько 40 тис. абонентів тимчасово залишились без електропостачання. Відомо про одного потерпілого з важкими пораненнями.

Дніпропетровщина – ворог понад 10 разів атакував три райони області безпілотниками. Поранень зазнала 57-річна жителька Синельниківщини. Пошкоджений приватний будинок.

У Зеленодольській громаді Криворізького району через атаку виникла пожежа, понівечена інфраструктура. На Нікопольщині під ударом були райцентр і Червоногригорівська громада. Побиті приватні будинки і господарська споруда.

Одеса – росіяни уночі атакували житлові квартали міста, зафіксовані руйнування та пошкодження. Відомо про щонайменше трьох постраждалих. Подробиці – у новині.