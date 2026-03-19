Троє учнів львівського училища на замовлення РФ займались підпалами на залізниці

Залізничний районний суд Львова виніс вирок уродженцю Запоріжжя Ярославу Г., який разом зі спільниками на замовлення російських спецслужб займався підпалами на залізниці. Суд призначив йому два роки тюрми з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, у березні 2025 року Ярослав Г. шукав підробітків через телеграм. Тоді на нього вийшов чоловік і запропонував зробити низку підпалів релейних шаф сигнальних установок на залізниці.

Після згоди Ярослав Г. отримав від співрозмовника інструкцію з виготовлення саморобної легкозаймистої речовини. До цієї справи він залучив ще двох спільників, які вже отримали вироки восени 2025 року. 28 березня вони вчинили підпал релейної шафи сигнальної установки на вул. Городоцькій. Свій злочин вони знімали на відео задля звітності.

Крім цього, в ті ж дні вони підпалили релейну шафу сигнальної установки на перегоні колії «Рясне – Львів» та «Рудно – Рясне-2». У матеріалах справи вказано, що один зі спільників на той час був неповнолітній.

У суді Ярослав Г. свою провину визнав та уклав із прокурором відповідну угоду. Враховуючи обставини справи, суддя Наталія Палюх визнала його винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 113 та призначила йому 2 роки позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок можна оскаржити в апеляції.