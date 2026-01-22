Загальні збитки пошті склали майже 53 тис. грн

Шевченківський районний суд виніс вирок 22-річному львівʼянину Віталію Харку, якого в додатку для знайомств завербували російські спецслужби й змусили підпалити відділення «Укрпошти». Суд призначив йому рік випробувального терміну.

Інцидент трапився 14 жовтня 2025 року. Тоді Віталій Харко прийшов до відділення «Укрпошти» на вул. Богдана Хмельницького, 257 та підпалив двері приміщення. Загальні збитки пошті склали майже 53 тис. грн.

Пізніше хлопця затримала СБУ. Правоохоронці повідомили, що Віталія Харка завербували спецслужби РФ через додаток для знайомств. Там він нібито познайомився з дівчиною, а день побачення йому телефонували нібито зі служби безпеки і просили допомогти в «секретній операції». Хлопцю повідомили про підозру в умисному знищенні майна за ст. 2 ст. 194 ККУ.

У суді Віталій Харко у свою провину визнав і уклав із прокурором відповідну угоду. Враховуючи обставини справи, суддя Оксана Федорова визнала його винним та призначила 3 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від покарання, призначивши рік випробувального терміну. Вирок можна оскаржити в апеляції.