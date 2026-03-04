П'ятиповерховий будинок для переселенців у Ковелі

Посадовцям Ковельської міської ради інкримінують розтрату бюджетних грошей, отриманих у формі гранту як міжнародну технічну допомогу. Йдеться про будинок на 70 квартир на вулиці Володимира Кияна у Ковелі, будівництво якого завершили у 2025 році.

Заступник керівника теруправління Бюро економічної безпеки у Волинській області Сергій Журавльов розповів «Суспільному», що, за версією слідства, посадовці за попередньою змовою з представниками приватного підприємства під час виконання контракту на зведення житла завищили ціни на будматеріали та побутове обладнання. За цим фактом детективи БЕБ відкрили кримінальне провадження.

Проєкт зведення «з нуля» першого в Україні житла для внутрішньо переміщених осіб у Ковелі фінансувався Європейським Союзом за підтримки міжнародної організації NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation). Загальна вартість будівництва на початку робіт становила 184 млн грн, розповів Сергій Журавльов.

«Відповідно до умов контракту, фінансування передбачало 4 млн 750 тис. євро, а також часткове співфінансування з місцевого бюджету», – зазначив він.

Цьогоріч, з його слів, детективи БЕБ виявили можливу розтрату грошей під час аналізу актів виконаних робіт. Правоохоронці встановили, що ціни на будматеріали та побутову техніку були в кілька разів вищими за ринкові. Наразі орієнтовна сума збитків становить 5,7 млн грн. Остаточний розмір визначать після проведення всіх експертиз.

Перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлев, коментуючи звинувачення, заявив, що порушень не вбачає.

«Ми вважаємо, що все збудували правильно. Мене з цими матеріалами не ознайомлювали. Наразі немає жодних фігурантів. Наскільки я знаю, справа відкрита за фактом. Правоохоронні органи нехай розбираються», – сказав посадовець.

Правоохоронці провели обшуки у Ковельській міській раді та у фігурантів провадження. За словами Сергія Журавльова, під час слідчих дій вилучили мобільний телефон, чорнові записи, документацію щодо виконання контракту, кошти та наклали арешт на 2,5 млн грн.

Наразі підозри нікому не оголошували, триває досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України. У разі доведення вини причетним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Кримінальне провадження планують скерувати до суду орієнтовно до літа 2026 року.

Додамо, що зведення п’ятиповерхового будинку для переселенців у Ковелі завершили у 2025 році. У новобудові – 70 квартир: 35 однокімнатних, 30 двокімнатних і 5 трикімнатних. Ордери на житло у лютому отримали 67 родин, ще три сім’ї відмовилися.