Володимир Коляда у російському полоні

Військового ЗСУ Володимира Коляду, який майже три роки перебував у полоні, засудили до восьми років позбавлення волі. Суд визнав бійця винним у дезертирстві. Про це у середу, 4 березня, повідомило «Слідство.Інфо».

Володимир Коляда повернувся до України у межах обміну полоненими, що відбувся 5 лютого 2026 року. Як розповів «Слідству.Інфо» син військового Сергій Коляда, вже 26 лютого поліція затримала батька.

«Слідство.Інфо» з посиланням на вирок суду пише, що Володимир Коляда з 2019 року служив в українській армії за контрактом на посаді електрозварника однієї з механізованих бригад. У травні 2022 року військовий мав прибути з Бахмута до Курахового Донецької області, однак так й не з'явився на місці служби.

У квітні 2023 року російська пропагандистська інформаційна агенція «Риа Новости» опублікувала відео, на якому полонений Володимир Коляда каже, що українські військові нібито закидали гранатами мирних жителів Бахмута, які ховались у підвалі. Вже у липні того ж року правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо Володимира Коляди за фактом дезертирства. Через рік, у липні 2024 року, Дружківський міський суд Донецької області визнав військового винним у дезертирстві та увʼязнив його на вісім років. У вироку наголошувалось, що Коляда ігнорував повістки та не зʼявлявся до суду. Водночас його син Сергій стверджує, що на той час батько вже перебував у полоні росіян. Крім того, під час розслідування командир роти та його заступник казали слідчим, що Володимир Коляда має антиукраїнські погляди й не бажав продовжувати службу у Збройних силах України.

Володимир Коляда у відео російського ЗМІ

Сергій Коляда стверджує, що батько не зʼявився на місце служби у Кураховому, оскільки не міг залишити у Бахмуті хвору дружину. А згодом найманці ПВК «Вагнер» захопили його, як полоненого військового.

«До 2023 року він був у Бахмуті (проживав там з дружиною). А коли вже в Бахмут зайшли російські війська і почалися активні бойові дії у нас на вулиці, то і його, і кількох сусідів “Вагнер” витягнув вночі», – цитує «Слідство.Інфо» Сергія Коляду.

Також син засудженого запевняє, що відео за участі його батька, опубліковане російське ЗМІ, записували під тиском співробітників ФСБ. Наразі військовий перебуває у СІЗО в Вінниці. Сергій Коляда заявив, що оскаржуватиме рішення щодо увʼязнення його батька.

Нагадаємо, 5 лютого 2026 року з російського полону визволили 157 українців, серед яких були військові та цивільні. Обмін здійснили у межах домовленостей, яких Україна та Росія досягли під час мирних переговорів.