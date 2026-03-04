Печерський районний суд Києва визнав 26-річного геофізика Ігоря Шапрана винним у незаконній торгівлі інформацією про нафтогазові родовища на Львівщині. Суд призначив йому 2 роки іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у 2023 році Ігор Шапран почав працювати інженером із геофізичних робіт у ТОВ «Ентерпрайз ЛТД». В межах роботи він мав проводити розвідувальні роботи на Косівсько-Угерському полігоні й отримав доступ до автоматизованої системи Sercel.

У липні 2023 року він зустрівся з незнайомцем і запропонував за 1 млн доларів продати йому інформацію про всі виявлені точки пунктів збудження сейсмічних хвиль – розташування родовищ нафти на території Львівської області. Після цього він скопіював перекинув обіцяну інформацію з Sercel на флешку. Пізніше він повідомив покупцеві, що має дані про родовища на 3 млн доларів.

Пізніше вони зустрілися в Шклі на Львівщині, де Ігор Шапран передав флешку з 750 точками родовищ, за що отримав 37 тис. доларів. Після цього його затримали правоохоронці. У суді він свою провину визнав і розкаявся, просив суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Крістіна Константінова визнала Ігоря Шапрана винним у несанкціонованому копіюванні інформації (ч. 2 ст. 362 ККУ) та отриманні хабаря (ч. 3 ст. 354 ККУ) та призначила сукупно 2 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що в матеріалах справи вказано, що Ігор Шапран працює геофізиком у ТОВ «СК «Горизонти», що належить львівському бізнесмену Зіновію Козицькому.