Підозрюваний продавав інформацію про можливі обмеження щодо виїзду за кордон

СБУ та ДБР оголосили підозру першому заступнику начальника відділу прикордонної служби «Шибене» на Прикарпатті. За хабарництво посадовцеві ДПСУ загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області 16 травня, прикордонник за хабарі продавав інформацією з відомчих баз даних про можливі обмеження щодо виїзду за кордон.

«Йшлося про наявність заборон на виїзд через перебування в розшуку за ухилення від мобілізації, підозри у причетності до вчинення злочинів, несплату податків, аліментів тощо. Упродовж трьох місяців фігурант за допомогою особистого ключа доступу «злив» інформацію про щонайменше 43 осіб»,–– зазначили в СБУ.

Посадовця відділу прикордонної служби «Шибене» затримали під час отримання чергового хабара. Під час обшуків у нього вилучили флеш-носії та мобільні телефони, через які він спілкувався з клієнтами.

За одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України) прикордоннику загрожує від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.