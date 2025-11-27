Конфлікт стався через утримання у квартирі великої кількості безпритульних собак

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок львів’янці Надії Якимів за розповсюдження в соціальних мережах персональних даних трьох сусідів. Між сусідами був тривалий конфлікт через утримання в квартирі Надії Якимів великої кількості безпритульних собак. Жінці призначили покарання у вигляді пробаційного нагляду терміном на 1 рік.

За матеріалами справи, які оприлюднили у листопаді 2025 року, мешканка мікрорайону Рясне, Надія Якимів, на публічній сторінці Facebook розповсюдила інформацію про адреси проживання, дати народження та мобільні номери своїх сусідів. Конфлікт розпочався через те, що обвинувачена тривалий час у своїй квартирі утримувала велику кількість собак.

У суді обвинувачена своєї вини не визнала та зазначила, що не помітила, що в пості, який вона опублікувала, є персональні дані сусідів. Надія Якимів пояснила, що причиною публікацій у мережі був самозахист через поведінку сусідів.

Справу розглянув суддя Павло Едер, який дослідив усі матеріали справи та визнав Надію Якимів винною у порушенні недоторканності приватного життя (ч. 1 ст. 182 ККУ) і призначив покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду. Вирок ще може бути оскаржений в апеляції.