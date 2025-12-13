Степан Гіга помер 12 грудня у віці 66 років

Відомого українського співака Степана Гігу, який раптово помер 12 грудня, за заповітом поховають у Львові на Личаківському кладовищі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Виконуємо його останню волю і повідомляємо про чин прощання з народним артистом України. Неділя, 14 грудня. Прощання розпочнеться о 16:00 у Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). О 19:00 — чин парастасу. Прощання триватиме до 23:00», – повідомив Андрій Садовий.

Похорон відбудеться у понеділок, 15 грудня. Чин похорону розпочнеться о 14:00 в Гарнізонному храмі. Орієнтовно о 15:00 відбудеться загальноміське прощання на площі Ринок.

Поховають Степана Гігу на 75-му полі Личаківського кладовища. Організацією прощання і поховання займається місто.

Нагадаємо, народний артист України був родом із Закарпаття, де прожив багато років. Він помер у львівській лікарні після тривалої хвороби, ускладненої цукровим діабетом. У нього залишилася дружина Галина, донька Квітослава і син Степан.