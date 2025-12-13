12 грудня від тривалої хвороби у Львові помер відомий співак Степан Гіга. Йому було 66 років. «Вибачте, що так пізно вас пізнали», – пишуть у коментарях під відео Степана Гіги на ютубі його шанувальники. І правда, Степан Гіга пройшов шлях від визнаного у 90-х естрадного артиста, до майже повного забуття у 2000-х через відмову співати російською.

В останні кілька років він проживав нову хвилю популярності, збирав найбільші концертні зали в Україні та за кордоном та ще до повномасштабної війни допомагав українському війську. Артист помер раптово у львівській лікарні після кількох тижнів важкої хвороби. Його рідні вірили, що він одужає і поїде в запланований тур за кордоном, тож звістка про його смерть стала шоком і для його шанувальників, і для колег.

ZAXID.NET пригадує, чим запамʼятається Степан Гіга та як він увійшов в новітню українську історію.

***

«Я ніколи не думав, що ця пісня стане шлягером»

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року в селі Білки на Закарпатті. Мама працювала на соковинному заводі, а тато кочегаром.

Музикою він почав захоплюватися з дитинства, а у школі почав брати уроки вокалу та гри на баяні у місцевого вчителя. До Ужгородського музучилища вступив лише з четвертої спроби, а перед цим працював слюсарем та водієм вантажівки. Лише через два роки після повернення з армії він таки вступив в училище.

Ще зі школи Степан Гіга був членом ансамблю «Зелені Карпати», із яким із сьомого класу грав на весіллях. Як потім пригадував співак, саме в колективі він сформувався як музикант та навчився грати чи на всіх музичних інструментах.

«У селі в нас був самодіяльний ансамбль "Зелені Карпати". Я поступав в Ужгородське музичне училище після 8 класу, після 9 класу, після 10 класу. А поступив тільки після армії. Але я потім закінчив навчання екстерном. У мене ще була одна проблема: мені в школі наставили тільки одні трійки. Мені довелось в училищі все перездавати для того, щоб мати можливість вступати у консерваторію. На той час, щоб вступити у консерваторію, не мало бути жодної трійки в атестаті. У консерваторію я вступив за першим разом», – пригадував Гіга в інтервʼю телебаченню «Галичина».

Він закінчив училище екстерном, після чого вступив у Київську консерваторію. Там він навчався вокалу в класі народного артиста Костянтина Огнєвого, учителя таких відомих в Україні співаків, як Віталій Білоножко, Олександр Пономарьов, Микола Мозговий.

Вже на другому курсі консерваторії Степан Гіга став солістом популярного тоді гурту «Стожари», що діяв при Чернівецькій філармонії. Паралельно він був солістом оперної студії при консерваторії, якою керував народний артист Дмитро Гнатюк. Пригадує, що тоді його кумирами були The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin та Queen.

Після навчання він отримав пропозицію залишитися в Києві і працювати в Національній опері або ж співати в гурті «Рандеву» при Волинській філармонії. На цю роботу його особисто запрошував Василь Зінкевич, пропонував трикімнатну квартиру в Луцьку, але Гіга відмовився.

«Не хочу я в опері співати, це було не моє. Ну, співав я в оперній студії. Співав, бо мусів, бо знав, що то моя програма в консерваторії і заробляв пів ставки. Але я прийшов з естради і знав, що повернусь туди, звідки я прийшов. Бо я цим жив, я це любив, гралось все вживу. І я сказав, що не хочу в оперу. Що я там дістав, мамо рідна. Я це все пережив. А потім диплом мені не давали. Вже після нового року, в березні, диплом мені таки дали», – пригадував Степан Гіга.

Після цього артист повернувся на Закарпаття, де у 1988 році став солістом обласної філармонії. В той час ці працювати у філармоніях було престижно, адже ці установи дали старт багатьом популярним тоді естрадним артистам та відкривали дорогу на гастролі по всьому Радянському Союзу.

«Це була ціла епопея. У мене були випускні іспити, мене запрошують на кафедру. Я заходжу, студент п’ятий курс. І так мені якось поважно. І кажуть мені: "Степан, вперше в історії консерваторії студент отримав направлення солістом національної опери". Я не був ніколи комуністом. А тоді було так, що аби стати стежром оперного театру, був всесоюзний конкурс – совок був тоді. З усіх республік з’їжджались. А в мене так вийшло, що мене відразу направили. А я їм кажу, що не хочу в оперу», – зі сміхом пригадував Гіга. Тоді на кафедрі його почали сварити, що стараються для нього, а він нехтує цим.

У 1989 році Степан Гіга створив джаз-рок групу «Бескид», яка розпалася за два роки, тому на початку 90-х артист залишився без роботи. Тоді він вперше зайнявся аранжуванням, почав писати пісні і створив власну студію звукозапису GIGARecords.

Перший альбом як сольного виконавця Степана Гіги вийшов у 1995 році, названий на честь його пісні «Друзі мої».

У 1995 році, коли помер Назарій Яремчук, Степан Гіга присвятив йому пісню та кліп «У райському саду» («Яворина»). Слова до пісні написав Степан Галябарда, а музику сам Гіга.

Уже пізніше співак пригадував, як після концерту «Діти 90-х» у нічному клубі Львова, де була переважно молодь, йому вигукували співати «Яворину». Тоді зал слухав цю пісню з увімкненими ліхтариками.

«Мене це дуже вразило, що молоді люди знають цю пісню і вона їм подобається. Я ніколи не думав, що ця пісня стане шлягером. Я заспівав "Яворину". Вони всі включили ліхтарики. Просто стояли, ніхто не танцював. Оце культура. Це культура української молоді. Бо я бачив на забавах, як хлопці грали "Яворину", як вони там "вишивали" п’яні. Це зовсім інше, це культура української молоді, яка пропускає цю пісню через себе і розуміє, що це за пісня. І мені було дуже приємно», – пригадував артист.

Він випустив ще два альбоми – «Вулиця Наталі» та «Троянди для тебе», 1998 році він отримав звання заслуженого артиста України, а у 2002-му – народного.

Другий альбом «Вулиця Наталі» став для співака доленосним – у 2002 році його тираж сягнув мільйона проданих копій. За це Степан Гіга став першим артистом незалежної України, який отримав Золотий диск.

«Я не є народним або заслуженим артистом УРСР. Я народний артист України і заслужений артист України. Мені тоді пророчили, що я буду бачити ці звання, як свої вуха. Тому що я не співав пісні про БАМ, про комсомол. У мене було що співати, я собі сам писав», – пригадував співак.

У 2000-х він також взяв участь у шоу каналу «1+1» «Міняю жінку», де, його артиста, його підставили – канал змонтував відео таким чином, ніби Гіга не спілкується зі своїми дітьми.

«Мене обманули. Після цього я відмовляюсь від будь-яких пропозицій від "1+1". Мене дуже паскудно обманули. Мене підставили. Сам монтаж був зроблений так, щоб мене просто опустити. Це було замовлення. І скільки я просив зняти цей блеф, я казав, що ми з вами знаємо для чого це було зроблено, вони не знімали. Ставили це всюди на ютубі, де тільки можна було першим і навіть проплачували, щоб відкриваєш і відразу бачиш тільки це. Це була підстава. Більше з "плюсами" я до сьогодні нічого не маю. Все було побудовано на тому, що я своїх дітей… Мої діти зі мною, кожен день, на сцені. Я їх з пелюшок виховував. Там і жінка не моя. Це дуже сильно вдарило по моєму іміджу. Але так сталось, треба пройти всі випробування», – коментував пізніше участь у шоу Степан Гіга.

«Нас впродовж багатьох років годували російською попсою»

У буремні 2000-ні, в час засилля російськомовної музики та російських артистів в українському культурному просторі Степан Гіга почав вважатися нішевим артистом. Він виступав в районних будинках культури та філармоніях, його запрошували на день міста в райцентри. Попри це, він продовжував писати хіти й виступав із ними навіть у невеликих селах. Наприклад, хіт «Цей сон» він випустив у 2005 році.

Степан Гіга ніколи не співав російською, хоча й пригадує, що пропонували йому не раз.

«Я не хочу ображати своїх українських колег, але я не розумію, коли український артист співає по-російськи. Я ніколи не продавався на Росії, мене це не цікавить. Головна ціль мого життя – залишити щось нашим нащадкам. Щоб не розказували, що в нас одна "Черемшина" і "Червона рута"», – розповідав Степан Гіга в інтервʼю ютуб-каналу «Розмова» в листопаді 2022 року.

Через відмову співати російською, вважає артист, у 2000-х він фактично не звучав на українському радіо і телеканалах.

«Ви чули коли-небудь на будь-якому радіо в Україні мої пісні? Ні, бо я був не форматом. До того часу поки їх не почали розкручувати соцмережі. На кожному радіо є музичний редактор, який скільки б я не давав матеріалу казав, що це все не формат. У соцмережах такого немає. Там я не змушу людей це слухати і дивитись. Це все залежить від людей. Я вважаю, що моє покоління артистів – це Іво Бобул, Павло Зібров, Іван Попович, Тарас Петриненко, Віктор Павлік – це артисти, яких люблять всі покоління», – ділився артист.

Все змінилося кілька років тому, коли в співака відкрилася друга хвиля популярності: на його концерти приходило одразу кілька поколінь фанатів, він збирав по кілька концертів у одному місті, а в березні 2025 року зібрав Палац спорту.

«Ніякого феномену нема. Я просто 40 років робив те, що роблю сьогодні. Можливо помінялася свідомість людей, бо нас впродовж багатьох років годували російською попсою», – пояснював артист.

Кілька років тому при GIGARecords Степан Гіга відкрив Мистецьку агенцію, де навчаються молоді виконавці. Він не займається їх безпосереднім продюсуванням, натомість вчить їх, допомагав записувати пісні.

«Найбільше мене тішить, коли молодь і діти співають українські пісні. Запитайте теперішнє покоління 12-15 років, хто такий Кіркоров або Басков? Москалів вони вже не знають. А українських виконавців – знають. Мене це дуже тішить. Дуже велика біда, що це сталось через війну, що люди зрозуміли, що це не наші друзі».

Степан Гіга був одружений. Його дружина Галина – колишня адміністраторка Закарпатської філармонії, а тепер – директорка студії GIGARecords. Подружжя виховувало доньку Квітославу та сина Степана, які часто гастролювали разом із ним із дитинства.

«Він ранимий. Він дуже уважний тато. Він дуже люблячий дідусь. Я його називає тато-фанат. Я знаю, що він живе для нас і ми є сенсом його життя», – розповідала донька Квітослава.

Ще до великої війни Степан Гіга часто виступав для військових на полігонах та в госпіталях, а після повномасштабного вторгнення давав близько 200 концертів на рік, більшість із яких були благодійними – для Сил оборони.

«Ми, музиканти, артисти, працюємо, щоб допомагати нашим хлопцям. Через фонди працюємо. Напряму працювали із 128-ю бригадою, автомобілі там… Що могли. Ми розуміємо, що як не ми, то хто? Ми мусимо допомогти хлопцям. Якщо ми в тилу маємо можливість вийти на сцену, підняти трошки дух нашому глядачу, то завдяки кому ми маємо цю можливість? Завдяки тим хлопцям, які є на передовій. І наше головне завдання – допомогти тим хлопцям. З Василем Байдаком ми за менш ніж тиждень зібрали 7 млн грн, купили РЕБ, машини і багато іншого», – розповідав артист.

«Цей хор цей хор»

Для багатьох шанувальників та колег Степана Гіги звістка про його смерть стала шоком, адже тур на 2026 рік був розпланований, а взимку артист збирався в турне за кордон.

«Неймовірний артист, світла людина…Твій голос і твої пісні – це частина нашого життя, частина коду України, вони назавжди з нами, у наших серцях», – написав Павло Зібров.

Оксана Білозір у спогадах про артиста наголосила, що Степан Гіга прожив не просте життя українського співака, але доля подарувала йому піднесення в останні роки творчості.

«Ваша любов була сатисфакцією тієї важкої роботи впродовж життя зарази утвердження української культури», – сказала артистка.

Влітку львівський хор «Гомін» додав у репертуар пісню Степана Гіги «Цей сон», подарувавши їй нового звучання. Для самого колективу цей хіт також став доленосним.

«Для хору "Гомін" ця втрата відчувається по-особливому. Його легендарний хіт "Цей сон" став для нас доленосним. Виконуючи цю пісню, ми відчули неймовірну енергію та любов тисяч слухачів, які співали її разом з нами в залах та мільйонами переглядали в соцмережах», – відреагував на смерть артиста хор.

Через велику популярність серед молоді, яка можливо перевідкрила собі артиста завдяки соцмережам, в останні роки Степан Гіга намагався створювати нові пісні й на цю аудиторію. У жовні 2025 року популярний співак Артем Пивоваров, який сім разів зібрав найбільший в Україні концертний майданчик Палац спорту, записав зі Степаном Гігою спільну пісню Mamma Mia. Кліп на цю пісню за півтора місяця зібрав на ютубі понад два мільйони переглядів.

«Я мав за честь співпрацювати зі Степаном Гігою в межах проєкту The Вуса. Ми випустили наш спільний реліз буквально місяць потому. Я не хочу в це вірити. Це була людина справжньої місійності, яка щиро вірила, що має служити людям», – пригадав цю співпрацю артист.

Степан Гіга планував дожити до перемоги, жартував, що напʼється та планував організувати масштабний концерт.

«Я такий концерт забабахаю від того щастя, що тиждень будемо гуляти», – казав Степан Гіга.

Рідні артиста подякували шанувальникам за любов та підтримку впродовж років. Детальну інформацію про прощання і поховання обіцяють оприлюднити 13 грудня.