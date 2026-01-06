Діючий військовослужбовець з Буська публікує дописи, що дискредитують ТЦК

Онлайн-проєкт «Буськ онлайн» у фейсбуці публікує дописи, що дискредитують військовослужбовців ТЦК. На це звернув увагу відомий журналіст, військовослужбовець Вахтанг Кіпіані та закликав СБУ і Нацполіцію відреагувати. Виявилося, що адміністратор згаданої сторінки Володимир Типило є діючим військовослужбовцем, який служить діловодом у військовій частині в Шептицькому.

Днями на сторінці «Буськ онлайн» у фейсбуці, адміністратором якої є 45-річний місцевий мешканець Володимир Типило, з’явилося відео вуличного конфлікту між перехожими та військовослужбовцями ТЦК у Львові з образливими коментарем щодо військовослужбовців.

«У Львові дегенерати, що офіційною мовою називається ТЦК та СП, продовжують відловлювати людей. Та щоразу більше суспільство встає на захист своїх прав, бо де не діє сила Закону, діє закон Сили. Так довести до відчаю людей ще потрібно вміти, правда Сухопутні війська ЗС України? Мудра людина знайде оптимальний вихід, відморожене буде робити це силою», – йдеться в дописі «Буськ онлайн».

cкриншот зі сторінки «Буськ онлайн»

На згадану публікацію звернув увагу відомий журналіст, нині 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» Вахтанг Кіпіані. Він закликав СБУ, Нацполіцію та голову ЛОВА зреагувати на діяльність згаданого «медіа».

«Ви ж і є держава, і саме за виконання її функцій отримуєте гроші», – звернувся Вахтанг Кіпіані до правоохоронців.

За інформацією Вахтанга Кіпіані, адміністратором «Буськ онлайн» є чинний військовослужбовець, який служить у військовій частині в Шептицькому діловодом. Що цікаво, на сторінці «Буськ онлайн» цю інформацію спершу заперечили, а згодом звинуватили Вахтанга Кіпіані у розголошенні персональних даних.

«Чому командування і контррозвідка таке залишає без реакції – без поняття. Діловод військової частини – це ідеальна посада для російського агента, через руки якого проходить все про військовослужбовців, їхні відрядження, місця проживання та розташування підрозділів та інша чутлива інформація», – зауважив Вахтанг Кіпіані.

ZAXID.NET вдалося з’ясувати, що Типило Володимир Романович мобілізований на службу у січні 2024 року та служить діловодом у військовій частині Т0910, яка є підрозділом Державної спеціальної служби транспорту. Цю інформацію підтвердили у відділі персоналу військової частини.

Сторінка «Буськ онлайн» у фейсбуці має 30 тис. підписників, на ній публікують дописи виключно її адміністратори. ZAXID.NET кілька разів телефонував за номером, вказаним на сторінці «Буськ онлайн» з метою отримати коментар, однак усі дзвінки були відхилені.

За даними YouControl, Володимир Типило також є співвласником фірми «Волко», що займається оптовою торгівлею залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням. Він є засновником зареєстрованого у 2020 році в Буську благодійного фонду «Фундація небайдужих».

ZAXID.NET звернувся до СБУ з приводу дописів на сторінці «Буськ онлайн», однак на момент публікації редакція відповіді не отримала.