Нападником виявився 52-річний мешканець Стрия

На Львівщині поліцейські затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця РТЦК та СП. Інцидент трапився у вівторок, 9 грудня. За скоєне підозрюваному, 52- річному мешканцю Стрия, загрожує до пʼяти років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Львівської області.

«9 грудня близько 19:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків Стрийської центральної районної лікарні про пацієнта, який звернувся по допомогу з забійною раною грудної клітини», – йдеться в повідомленні.

Як встановили правоохоронці, травму військовослужбовець РТЦК та СП отримав під час здійснення заходів з оповіщення на вул. Красівського у місті Стрий. Побачивши групу військовослужбовців перехожий спробував втекти. Коли ж один з військовослужбовців наздогнав його, чоловік вдарив його в груди кухонною сокирою.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Поліцейські встановили місце перебування нападника, 52-річного жителя райцентру, та затримали його.

Як уточнили у прокуратурі Львівської області, поранення зазнав військовослужбовець Стрийського РТЦК та СП, який у 2023 році був переведений на службу з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Наразі вирішується питання про повідомлення 52-річному чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.