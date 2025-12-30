Сергій Стецюк представляє інтереси Коломойського у справі за обвинуваченням в умисному вбивстві

Один із захисників Ігоря Коломойського та його спільник підозрюються у вимагання грошей в київських підприємств. Його викрили правоохоронці, повідомила пресслужба СБУ в телеграм-каналі. В службі не називають імені підозрюваного адвоката, однак видання «Бабель» зазначає, що вимаганням займався помічник та адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Сергій Стецюк.

За даними слідства, адвокат вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній 100 тис. доларів. За цю суму він обіцяв свою допомогу у «вирішенні» податкових питань, які, за словами адвоката, присутні в бухгалтерії підприємства.

Сергій Стецюк запевняв бізнесменів, що в нього нібито є інсайдерська інформація від контролюючих органів і якщо підприємці відмовляться платити йому, то їм доведеться відрахувати у державний бюджет майже 1 млрд грн штрафу. Він регулярно тиснув на своїх жертв, використовуючи маніпуляції та психологічний тиск.

Коли підприємці погодилися віддати адвокату готівку, він залучив свого знайомого, як посередника для передачі грошей. Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії двох зловмисників і провели обшуки за місцями їхнього перебування.

На підставі зібраних доказів адвокату та його спільнику повідомлено про підозру у шахрайстві та пособництві у шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додаткової кваліфікації злочинних дій. Чоловікам загрожує до 12 років ув’язнення.

Додамо, що Сергій Стецюк представляє інтереси Ігоря Коломойського у справі за обвинуваченням в умисному вбивстві.