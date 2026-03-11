Міжнародна спецоперація проводилася одночасно в Іспанії та Україні

Правоохоронці Іспанії викрили масштабну злочинну мережу, яка використовувала українок для відмивання грошей. За даними слідства, через банківські рахунки, відкриті на ім’я 55 українок, було проведено фінансові операції на суму близько 4,75 млн євро. Про це у середу, 11 березня, повідомила Національна поліція України.

Розслідування тривало близько двох років і охоплювало одразу кілька кримінальних напрямів – торгівлю людьми, шахрайство та легалізацію незаконно отриманих грошей. За даними слідства, зловмисники вербували українок, які перебували у складному життєвому становищі, та перевозили їх до Іспанії. Там жінкам допомагали оформити статус тимчасового захисту, після чого відкривали на їхнє ім’я банківські рахунки. Ці рахунки використовувалися злочинною організацією для проведення фінансових операцій на онлайн-платформах азартних ігор, через які легалізовувалися незаконно отримані кошти.

Міжнародна спецоперація проводилася одночасно в Іспанії та Україні. Українські правоохоронці допомагали встановлювати людей, причетних до вербування жінок та брали участь у зборі доказів. У результаті операції правоохоронці ліквідували злочинну мережу. В Іспанії затримали 12 її учасників – вісім у місті Аліканте та чотири у Валенсії. Також правоохоронці встановили 55 потерпілих.

Загалом було проведено дев’ять обшуків в Іспанії та ще вісім – на території України. Слідчі заблокували або заморозили 153 банківські рахунки в 11 країнах світу. Під час обшуків вилучили 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, 500 SIM-карт, чотири автомобілі, 22 програмні боти, а також готівку – 73 тис. євро та 4,2 тич. доларів. Крім того, правоохоронці конфіскували близько 200 тич. євро в криптовалюті.

За даними правоохоронців, злочинна група використовувала спеціальні комп’ютерні системи для автоматизації ставок на онлайн-платформах азартних ігор. Загальний обсяг внесених на такі рахунки коштів перевищив 2,7 млн євро, тоді як виведені суми сягнули понад 4,7 млн євро.

Нагадаємо, у червні 2024 року Європол спільно з національною поліцією Іспанії викрив роботу злочинного угруповання, яке займалося торгівлею людьми та сексуальною експлуатацією жінок. Жертвами злочинців були переважно українки, яким зловмисники обіцяли роботу та оформлення посвідки біженця.