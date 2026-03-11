Ворожа зброя чекає, коли дорогою почне рухатись українська техніка

Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади «Рубіж» Данило Борисенко розповів в ефірі 24 Каналу, що українські військові знищують ворожі безпілотники з допомогою комплексу заходів. Зокрема, залучають наземні роботизовані комплекси (НРК), мобільні вогневі групи з застосуванням помпових рушниць, а також дрони типу Mavic зі скидами.

Данило Борисенко зазначив, що кожного ранку, як тільки дозволяє видимість, бійці починають виявляти та знищувати російські дрони. Окупанти зазвичай розміщують їх на логістичних шляхах. Ворожа зброя чекає, коли дорогою почне рухатись українська техніка, щоб підняти дрони в повітря та атакувати транспорт.

«Щодня здійснюється величезний обсяг роботи, аби цьому завадити. На це витрачається великий ресурс. Більшу частину дронів-ждунів ми успішно знищуємо», – пояснив Данило Борисенко.

За його словами, російські дрони помітити не важко. Вони досить великі, адже складаються з котушки з оптоволокном, боєприпасу та батареї, щоб спостерігати за дорогою.

Водночас начальник розвідки додав, що всю ворожу техніку помітити неможливо, тому російські безпілотники-ждуни і далі становлять велику небезпеку для нашого транспорту.

Нагадаємо, нещодавно українські військові вперше збили російський шахед-матку, який ніс на собі ще два FPV-дрони.