Михайла Ланя підозрюють у зловживаннях під час продажу землі в Мукачеві

Під час сесії у вівторок, 10 березня, Михайло Ланьо склав повноваження голови Мукачівської районної ради. Підозрюваний у зловживаннях посадовець також відмовився від депутатського мандату.

За припинення повноважень голови Мукачівської райради Михайла Ланя проголосували 25 з 27 депутатів, присутніх на сесії. Новим керівником райради обрали заступника Ланя Романа Тарабія, який очолює фракцію «Слуги народу».

Михайло Ланьо також відмовився від депутатського мандату. Окрім нього, достроково припинили повноваження депутати Мукачівської районної ради від ОПЗЖ Ерік Дрогобецький та Євгенія Кондря, Сергій Андрела з «Рідного Закарпаття» та Микола Паук з «Команди Андрія Балоги».

Нагадаємо, Михайло Ланьо обраний головою Мукачівської районної ради від партії «Батьківщина» у 2022 році. Він двічі був депутатом Верховної Ради від «Партії регіонів» та групи «Воля народу». 16 січня 2014 року, під час Євромайдану, голосував за диктаторські закони.

У 2015 році у Мукачеві сталася стрілянина між «Правим сектором» і охороною Михайла Ланя, після якої Юрій Луценко назвав останнього ключовим гравцем на Закарпатті, який під прізвиськом «Блюк» опікувався наркотрафіком та іншою контрабандою.

У жовтні 2023 року у голови Мукачівської районної ради та мера Андрія Балоги пройшли обшуки через продаж місцевого стадіону «Авангард» фірмі, одним із засновників якої є Михайло Ланьо. Сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі становила приблизно 75 млн грн.

У червні 2024 року Михайла Ланя та Андрія Балогу затримали та відправили в СІЗО. Підозрювані вийшли з-під варти, внісши по 30 млн грн застави кожен. У липні 2025 року кримінальну справу посадовців відправили до суду, їм загрожує до 6 років ув’язнення.