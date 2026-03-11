Із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи)

Реформа старшої школи породжує багато запитань та чуток, які не завжди є правдивими. Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова спростувала фейк, що у 10-12 класах має бути мінімум 300 учнів, та пояснила, якими є мінімальні вимоги.

«Останніми днями у регіонах поширюється інформація, що реформа старшої профільної школи нібито передбачає створення академічних та професійних ліцеїв із мінімум 300 учнями у 10–12 класах. Ця інформація не відповідає дійсності», – написала Надія Кузьмичова.

Заступниця міністра розповіла, що Закон України «Про повну загальну середню освіту» не встановлює вимоги щодо конкретної кількості учнів у академічних та професійних ліцеях. Зараз є лише дві законодавчі умови у старшій школі: щонайменше два класи на паралелі та щонайменше три профілі навчання. За словами посадовиці, формально це може бути навіть 24 учні на паралелі (три профілі по мінімум 8 учнів у групі), тобто близько 72 учнів у 10–12 класах загалом.

«Мережа ліцеїв формується громадами з урахуванням цих норм і місцевого контексту. Йдеться, зокрема, про заклади освіти, які знаходяться на гірських територіях, у прифронтових регіонах, чи інші заклади, де кількість учнів може бути меншою. Водночас, у межах пілотування орієнтиром є близько 60 учнів на паралелі – це показник, який дозволяє реально забезпечити учням вибір профілів і предметів», – зазначає Надія Кузьмичова.

Реформа старшої профільної школи передбачає, що із 2027 року усі навчальні заклади поділятимуться на початкові школи (1-4 класи), гімназії (1-9 класи) та ліцеї (10-12 класи). Старшокласники зможуть навчатись лише у ліцеях, де поглиблено вивчатимуть профільні предмети.

У вересні 2026 року стартує пілот реформи старшої школи, у рамках якого окремі навчальні заклади розпочнуть 12-річне навчання. Набір шкіл ще триває і загальна кількість закладів може становити до 150. Зокрема, три львівські заклади уже затвердили для участі в пілоті, а ще два заклади подали заявки, щоб долучитись.