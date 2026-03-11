Вогонь пошкодив надгробні пам'ятники

У вівторок увечері, 10 березня, у селі Вузлове Радехівської громади на Львівщині через спалювання сухої трави сталася масштабна пожежа на цвинтарі.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, близько 20:00 рятувальники отримали виклик про те, що у селі Вузлове Шептицького району спалахнула суха трава та чагарники. Далі вогонь перекинувся на цвинтар, охопивши площу 150 м2.

Пожежу оперативно загасили. Як видно з оприлюднених рятувальниками фото, унаслідок пожежі постраждали надгробні пам’ятники на могилах.

«Вогонь не вибирає, що нищити: він обвуглює хрести, руйнує пам'ятники та перетворює місця спокою на чорне згарище. Зупиніться. Не паліть суху траву», – закликали в ДСНС.