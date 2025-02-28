На Львівщині за добу гасили 150 пожеж сухої трави

У четвер, 27 лютого, під час пожежі трави у селі Нестаничі Радехівської громади на Львівщині загинула 72-річна жінка.

Як розповіли в ДСНС Львівщини, тіло 72-річної жінки знайшли в селі Нестаничі Шептицького району серед обгорілої трави.

«Рідні, вийшовши на подвір'я, завмерли, адже там, де ще вчора ходила бабуся, залишився лише попіл. Ми не знаємо, деталей трагедії, але знаємо напевно: вогонь забрав її життя», – зазначили в ДСНС Львівщини.

Рятувальники додали, що 27 лютого гасили близько 150 пожеж сухостою на Львівщині.

«Щороку в Україні десятки людей гинуть у подібних пожежах. Хтось намагається загасити полум’я самотужки, хтось не встигає втекти, а хтось стає жертвою власної необачності. І все це через згубну звичку спалювати залишки сухої трави», – додали в ДСНС Львівщини.