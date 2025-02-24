Упродовж 22-23 лютого на території Закарпаття виникло 78 пожеж сухої трави

Пожежа сталася у селі Вільхівці-Лази Тячівського району. Спалюючи суху траву, загинула 70-річна жителька села. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 24 лютого, пожежа сталася ввечері напередодоні на вулиці Зеленій у Вільхівцях-Лазах. На місце виїхали рятувальники Центру безпеки громадян Нересницької тергромади, державного пожежно-рятувального поста селища Дубове та слідчо-оперативна група.

«З’ясувалося, що 70-річна власниця ділянки під час вогняного “прибирання” не змогла впоратися з вогнем. Ймовірно, полум’я перекинулося на її одяг, що призвело до численних опіків та, на жаль, стало фатальним», – розповіли в ДСНС.

У поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що відкрили провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок». За інформацією ДСНС, упродовж 22-23 лютого на території Закарпаття виникло 78 пожеж сухої трави та чагарників на площі майже 61 га.