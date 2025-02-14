Аварія сталася між селами Сільце та Кам’янське Берегівського району

У п’ятницю, 14 лютого, близько 11:00, між селами Сільце та Кам’янське Берегівського району сталася аварія. Після зіткнення Skoda та Chevrolet одна з автівок вилетіла у кювет, а інша загорілася. До лікарні госпіталізували двох людей.

Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги, на місці аварії працювали дві бригади лікарів та парамедиків. У 39-річного водія Chevrolet діагностували закриту черепно-мозкову травму та пошкодження органів черевної порожнини, а у 33-річної водійки Skoda – забої колін та гостру реакцію на стрес.

«Лікарська бригада провела необхідні заходи знеболення, іммобілізації та стабілізації стану 39-річного пацієнта, після чого доставила його до Іршавської лікарні. Там уже чекала команда хірургів, травматологів та анестезіологів, готових негайно розпочати лікування. Водійці також надано необхідну допомогу і наразі вона перебуває під наглядом медиків», – зазначили медики «швидкої».

В Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області додали, що на місці ДТП працювали вогнеборці 15-ї державної пожежно-рятувальної частини Іршави, які ліквідували пожежу об 11:45. Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.